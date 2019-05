Ein Graffiti von Encq zeigt die Klimaaktivistin Greta Thunberg.

Quelle: Antonia Hofmann/dpa

An einer heruntergekommenen Hauswand in der Brüsseler Innenstadt prangt seit Kurzem ein riesiges schwarz-weißes Konterfei der Klimaaktivistin Greta Thunberg. Der belgische Künstler Encq sprayte dort das Gesicht der jungen Schwedin an die schmutzige Fassade - mehr als drei Stockwerke nimmt das Abbild der 16-Jährigen ein.



Das Werk ist eine Hommage des Künstlers an die jungen engagierten Menschen, die für den Klimaschutz auf die Straße gehen. Sie beeindruckten ihn, meint der 58-Jährige.