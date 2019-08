Auch wenn der Ansturm am Hafen groß war, politisch und gesellschaftlich polarisiert Greta in den USA bei weitem nicht so stark wie in Europa oder insbesondere in Deutschland. Paulina, eine deutsche Fridays for Future-Aktivistin, die auch in Deutschland an Demonstrationen und Kundgebungen teilnimmt, und zufällig gerade in New York ist, findet das Fridays for Future eher eine europäische Bewegung ist, "aber gerade deshalb ist es gut, dass sie hier hinkommt und die Idee weiterverbreitet".