Im Sommer 2018 fasst Greta Thunberg einen Entschluss: Statt im Unterricht zu sitzen, will sie künftig immer freitags vor dem Parlamentsgebäude in Stockholm stehen und für besseren Klimaschutz protestieren. Nachdem sie von den Auswirkungen der CO2-Emissionen erfahren hat, sorgt Thunberg dafür, dass ihre Familie sich nur noch vegan ernährt und keine Flugreisen mehr unternimmt. "Für mich ist nichts davon ein Opfer, ich brauche diese Sachen nicht", sagt die 16-Jährige.



Inzwischen hat Greta Thunberg bei der UN-Klimakonferenz COP24 im polnischen Kattowitz gesprochen und nebenbei eine weltweite Protestbewegung angestoßen: Allein in Deutschland streiken die über das Aktionsnetzwerk Fridays For Future verbundenen Schüler in mehr als 30 Städten, es gibt inzwischen mehr als 200 Ortsgruppen. Zuletzt wurde Thunberg für ihren Einsatz für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen.