Unter dem Jubel von rund 200 Unterstützern und Schaulustigen, die am Anleger der "Mayflower Marina" und an der Hafenbucht warten, winkt die 16-jährige Klimaaktivistin ein letztes Mal, bevor sie mit dem Hightech-Boot und den Profiseglern Boris Herrmann und Pierre Casiraghi in See sticht.Thunberg stehen zwei anstrengende Wochen bevor, bis sie an ihrem Zielhafen in New York anlegt. Mit der "Malizia" schippert sie zwar emissionsfrei über den Atlantik, aber nicht sehr bequem. Für ihren Kampf gegen die Klimakrise nimmt die junge Schwedin die Strapazen gern auf sich.



Vielleicht werde sie seekrank. "Aber das muss ich aushalten", sagt Thunberg kurz vor ihrer Abreise. "Das ist doch nicht schlimm. Viel mehr Leute auf der Welt leiden unter viel Schlimmerem." Deshalb will sie in den USA mit Staats- und Regierungschefs am UN-Klimagipfel teilnehmen und für ihren Klimakampf werben. Ob sie vielleicht sogar Donald Trump von ihrem Anliegen überzeugen kann? "Nein!", sagt Thunberg und grinst.