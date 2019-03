"Bisschen kurz", sagen die beiden Jugendlichen, die vorher fast gegangen wären. "Aber es ist Greta", sagen sie und strahlen. Auch zwei Jungs sind großzügig: "Immerhin war sie da." Das, findet auch eine andere, sei ihr doch "echt hoch anzurechnen". Zum 15. Mal in Folge haben an diesem Freitag hauptsächlich Jugendliche in Berlin und 30 weiteren deutschen Städten für besseren Klimaschutz demonstriert. Thunberg, die vor Monaten die Protestwelle mit ihrem Streik vor dem schwedischen Parlamentsgebäude ausgelöst hatte, hatte zuvor in Hamburg schon einmal mitdemonstriert. In Berlin war es das erste Mal. Und das gleich bei der bislang größten Demo für einen besseren Klimaschutz: 25.0000, sagt Initiatorin Luisa Neubauer, wären diesmal dabei gewesen. Die Polizei spricht von 10.000.