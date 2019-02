Greta Thunberg (rechts) bei einer Freitagsdemonstration

Quelle: ZDF

Seit Greta in der Schule von den Folgen des Klimawandels gehört hat, wurde sie aktiv – erst einmal zu Hause: Licht ausschalten, sich vegan ernähren. Greta hat ihre ganze Familie gezwungen mitzumachen. Ganz schön hart sei das gewesen, sagt ihr Vater. Er kommt mittags kurz vorbei um Greta Essen zu bringen. Seine Frau, eine Opernsängerin, verzichtet wie sie alle aufs Fliegen. Reisen sind nur noch per Elektroauto oder Zug möglich. Ein schleichender Prozess sei das gewesen, über Jahre, erzählt ihr Vater Svante Thunberg, mit vielen Diskussionen: "Am Ende habe ich verstanden: sie hatte Recht."