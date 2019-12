Auch Demonstrationen werden erwartet. Archivbild

Quelle: Clara Margais/dpa

Zum Start der zweiten und entscheidenden Woche der UN-Klimakonferenz spricht die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg heute in Madrid. Die Gründerin der weltweiten Bewegung Fridays for Future hat sich gemeinsam mit ihrer deutschen Mitstreiterin Luisa Neubauer auf dem Messegelände angekündigt.



Auch Konferenzpräsidentin, Chiles Umweltministerin Carolina Schmidt, UN-Klimachefin Patricia Espinosa sowie EU-Vertreter wollen sich zum Stand der Dinge äußern. Die Verhandlungen auf Ministerebene beginnen dann am Dienstag.