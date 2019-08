Greta Thunberg auf dem Schiff Malizia in Plymouth, Großbritannien

Quelle: picture alliance / empics

Die 16-jährige Schwedin hatte sich am 14. August im südenglischen Plymouth auf den Weg über den Atlantik gemacht, weil sie unter anderem am UN-Klimagipfel in New York im September und an der Weltklimakonferenz in Chile im Dezember teilnehmen will. Thunberg hatte sich wegen der hohen klimaschädlichen CO2-Emissionen geweigert, über den Atlantik zu fliegen.