«Fridays for Future» - Greta in Rom.

Quelle: Alessandra Tarantino/AP/dpa

Tausende Menschen sind am Karfreitag weltweit für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen. Auch in Rom versammelten sich überwiegend junge Leute - mit dabei die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg (16). "Wir werden unseren Kampf fortsetzen", versprach die Schülerin auf der Piazza del Popolo.



Thunberg demonstriert jeden Freitag für mehr Ehrgeiz beim Klimaschutz. Ihr Schulstreik hat weltweit Menschen zu Demonstrationen unter dem Motto "Fridays for Future" inspiriert.