Thunberg: Es ist unmöglich nur einen Punkt herauszugreifen, weil sich praktisch alles ändern muss. Aber wenn ich mir eine Sache aussuchen dürfte, dann wäre es, dass wir klar ansprechen was passiert und, dass wir damit anfangen müssen diese Krise als echte Krise zu behandeln.



ZDF: Haben Sie Forderungen an die Mächtigen?



Thunberg: Ich habe viele Forderungen an sie. Die Zukunft der Menschheit liegt in ihren Händen. Und sie haben die Möglichkeit alle wirtschaftlichen Interessen beiseite zu legen und gute Lebensbedingungen für die zukünftigen Generationen zu sichern. Oder sie können einfach so weitermachen und damit scheitern.