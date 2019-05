Über das Instagram-Profil des Netzwerks "Fridays for Future" wurde Thunbergs Aufruf pünktlich zum Start der mehrtägigen EU-Wahl veröffentlicht. Wer auf die Klima- und Umweltkrise aufmerksam machen wolle und sich um die zukünftigen Lebensbedingungen für alle Arten sorge, könne mit der Stimmabgabe bei der Europawahl ein Zeichen setzen, äußert sich Thunberg in dem Video.



"Das hier ist deine Chance, als junger europäischer Staatsbürger dabei Mitsprache zu haben, welche Angelegenheiten in den nächsten fünf Jahren Priorität in der EU haben werden. Das hier ist deine Chance, deine Zukunft zu wählen", appelliert sie an die Zuschauer.