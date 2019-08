Greta Thunberg steht an Board der Hochseejacht "Malizia".

Quelle: Kirsty Wigglesworth/AP Pool/dpa

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg muss während ihrer Segelreise über den Atlantik noch etwas länger auf See ausharren als erwartet. Derzeit sieht es nach einer Ankunft in New York am Mittwochabend oder erst Donnerstagmorgen (Ortszeit) aus, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr.



Zuvor hatte Thunberg getwittert, kräftiger Wind treibe die Rennjacht "Malizia" stark voran. Mittlerweile erwartet das Team jedoch erheblich abnehmende Winde.