Ich gratuliere meinem Freund Alexis Tsipras, wir haben zusammen mit unseren Völkern einen historischen Sieg errungen. Mazedoniens Premier Zoran Zaev

Durch die Einigung beendet Athen die jahrzehntelange Blockade des Nachbarn bei der Annäherung an die EU. Auch kann Skopje jetzt der Nato beitreten. "Wir werden in Kürze in der Lage sein, das Beitrittsprotokoll zu unterzeichnen", sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Freitag in Brüssel. Aus Bündniskreisen hieß es, Nord-Mazedonien könne bereits 2020 offizielles Nato-Mitglied werden, als 30. Mitgliedsland.