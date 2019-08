Auch das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen Unicef verdeutlichte heute die Brisanz in den Lagern: 1.100 Kinder seien in unsicheren und überfüllten Aufnahme- und Registrierungszentren in Griechenland in Gefahr. So viele wie seit 2016 nicht mehr. Am vorigen Wochenende war im Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos ein 15-Jähriger bei einer Auseinandersetzung unter afghanischen Flüchtlingen ums Leben gekommen, zwei weitere wurden verletzt. "Diese jüngste Tragödie erinnert uns schmerzlich daran, dass die Situation in den Aufnahmezentren in Griechenland an einem kritischen Punkt ist", so Afshan Khan, Unicef-Regionaldirektorin für Europa und Zentralasien und Sonderkoordinatorin für Flucht und Migration in Europa. Griechenland dürfe mit dieser Situation nicht alleine gelassen werden.