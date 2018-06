Alexis Tsipras spricht im griechischen Parlament. Quelle: Petros Giannakouris/AP/dpa

Griechenlands Regierungschef Alexis Tsipras wirbt vor dem möglicherweise entscheidenden Eurogruppen-Treffen erneut für Schuldenerleichterungen für sein Land. "Wir gehen davon aus, dass die Punkte aus dem Abkommen mit den Euro-Partnern vom vergangenen Jahr umgesetzt werden", sagte er der "Welt am Sonntag".



"Dazu gehören Schuldenerleichterungen, damit wir stabiler auf eigenen Beinen stehen können", sagte er. Die Eurogruppe will am kommenden Donnerstag über weitere Griechenland-Hilfen beraten.