Die blanken Wirtschaftsdaten - Wachstum und Überschuss - bilden also nur einen kleinen Teil der tatsächlichen Realität in Griechenland ab. Und die nach wie vor gravierenden Probleme sind wohl auch ein guter Teil der Wahrheit, warum Investoren eben noch kein Vertrauen in das Land fassen können. Griechenland steht zwar nicht mehr unter dem "Rettungsschirm". Seit dieser Befreiung im August hat es das Land aber auch nicht an die Kapitalmärkte geschafft, es also nicht geschafft, an den offenen Märkten Geld zu vernünftigen Konditionen leihen zu können.



Denn Investoren haben offenbar noch Zweifel an der Schuldentragfähigkeit des Landes. Nicht ohne Grund: Griechenland hat gemessen am BIP (Bruttoinlandsprodukt) noch immer die höchste Schuldenquote aller Euroländer - sie beträgt noch fast 180 Prozent. Zudem mangelt es in Griechenland an dringend nötigen Investitionen. "Nach dem tiefen Abschwung dauert es lange, bis das Vertrauen von Investoren wieder kommt; zumal viele strukturelle Probleme nach wie vor bestehen", sagt Mauricio Vargas.