Misswirtschaft, Korruption, ineffiziente Verwaltung: Das ist die gängige Lesart der Krisenursachen in Griechenland. Sie ist zumindest einseitig. Denn über zwei Jahrzehnte lang lag die Verschuldung des Landes - wie übrigens in Italien auch - bei rund 110 Prozent, gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Und zwar genau bis 2008. Danach stieg sie sprunghaft an - und zwar bis 2011 auf gut 170 Prozent.



Was dazwischen lag? Die große Banken- und Finanzkrise nach der Pleite der Investmentbank Lehman Brothers. Auch Griechenland musste seinen Banken Garantien ausstellen und sie in großem Stil mit Kapital versorgen. Das führte in erster Linie zu der exorbitanten Staatsverschuldung; und in der Folge dazu, dass Investoren das Vertrauen in die Schuldentragfähigkeit des griechischen Staates verloren. Es stiegen die Risikoaufschläge für das Land, was die Situation verschlimmerte; und zwar soweit verschlimmerte, dass sie nicht mehr tragbar war. Griechenland musste von den anderen Staaten und gemeinsam mit der Europäischen Zentralbank und dem Internationalen Währungsfonds "gerettet" werden. Sonst wäre dem Land nur ein Austritt aus der Währungsunion geblieben und die Euro-Gemeinschaft wäre in ihrer etablierten Form gescheitert.



Rund 250 Milliarden Euro sind in Form von Hilfskrediten seit 2010 nach Griechenland geflossen. Die Kredite haben vor allem dazu gedient, ältere Schulden zu bedienen oder die maroden Banken zu retten. In letzter Zeit sind auch Milliarden in einen Puffer für die Zeit nach den Hilfsprogrammen, eine Art Risikoreserve für klamme Zeiten, geflossen. Bei der Bevölkerung jedenfalls ist von den Geldern kaum bis gar nichts angekommen, was den Unmut vieler Menschen im Land erklärt.



Quelle: Mischa Ehrhardt