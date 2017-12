Letztmals hatte die Regierung in Athen 2014 eine fünfjährige Staatsanleihe ausgegeben. Damals musste das hochverschuldete Land den Anlegern einen Zinssatz von 4,95 Prozent bieten. Entsprechend feierte die Regierung in Athen die Ausgabe der neuen Anleihe in einer Mitteilung als "absoluten Erfolg". Finanzminister Euklid Tsakalotos zeigte sich "zufrieden" und sah in der Rückkehr an den Finanzmarkt einen Beweis dafür, dass das Vertrauen in die Wirtschaft des krisengeschüttelten Landes zurückkehre.