Krankenwagen in Athen. Symbolbild Quelle: Simela Pantzartzi/ANA-MPA/dpa

Schwere Stürme in den vergangenen Tagen haben in mehreren Teilen von Griechenland Überflutungen ausgelöst. Die griechische Zivilschutzbehörde teilte mit, die Feuerwehr sei 160 Notrufen in den Gegenden Mandra und Nea Peramos südwestlich von Athen nachgegangen. 15 Personen mussten in Sicherheit gebracht werden.



Die bei Touristen beliebte Region Chalkidiki im Norden Griechenlands und eine Gegend nahe Larisa im Zentrum des Landes waren Berichten zufolge ebenfalls von Überschwemmungen betroffen.