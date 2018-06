Griechenland und Mazedonien einigten sich im Namensstreit. Quelle: Yorgos Karahalis/AP/dpa

Die Außenminister von Griechenland und Mazedonien haben eine Vereinbarung zur Beilegung des jahrelangen Streits um den Namen Mazedonien unterzeichnet. Mazedonien soll künftig Nord-Mazedonien heißen. Athen will dafür den Weg des Landes zur NATO und in die EU frei machen. Auch EU- und UN-Vertreter waren anwesend.



"Wir machen einen historischen Schritt", erklärte der griechische Regierungschef Alexis Tsipras. Der mazedonische Ministerpräsident Zoran Zaev sagte, man schaue nun in die Zukunft.