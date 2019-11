Die griechische Regierung will auf den Ägäis-Inseln drei völlig überfüllte Flüchtlingslager schließen und mindestens 15.000 Flüchtlinge dort künftig in kleineren, geschlossenen Lagern unterbringen. Vize-Verteidigungsminister Alkiviadis Stefanis gab den Plan, die Camps auf den Inseln Lesbos, Chios und Samos zu schließen, bekannt. Die Küstenwache an der Grenze zur Türkei soll um 400, die Küstenwache auf den Inseln um 800 Mann verstärkt werden.