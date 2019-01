Merkel und Tsipras (Archivbild).

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist am Nachmittag zu einem zweitägigen Besuch in Athen angekommen. Das griechische Staatsfernsehen übertrug ihre Ankunft am Athener Flughafen. Merkel sollte anschließend von Ministerpräsident Alexis Tsipras empfangen werden.



Beide Regierungschefs wollten bei ihrem Gespräch die Griechenlandkrise und die Flüchtlingssituation erörtern. Auch ein Ende des Namensstreits zwischen Griechenland und Mazedonien sollte angesprochen werden.