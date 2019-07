Mitsotakis verspricht jedoch, mit dem in Griechenland beinahe traditionellen Nepotismus zu brechen und keine Ämter an Verwandte zu vergeben. In den vergangenen Jahren war es ihm gelungen, die ND zu modernisieren und viele Kandidaten unter 40 Jahren zu präsentieren. Wähler lockt er vor allem mit dem Versprechen eines wirtschaftlichen Aufschwungs. Nicht nur Tsipras droht eine Niederlage: Auch die rechtsextreme Goldene Morgenröte hat nach einer Dekade beständiger Wahlerfolge bei Europa- und Kommunalwahlen im Frühjahr deutliche Verluste eingefahren. Viele Stimmen verlor sie an die neue nationalistische und pro-russische Partei Griechische Lösung.