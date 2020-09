Gepanzertes Fahrzeug der österreichischen Polizei.

Quelle: Giannis Papanikos/AP/dpa

An der Grenze Griechenlands zur Türkei sind zusätzliche Frontex-Sicherheitsbeamte zum Einsatz gekommen. Dort warten seit Tagen Tausende Migranten auf ihre Chance, in die EU einreisen zu können - was griechische Grenzbeamte verhindern.



Neben Österreichern und Zyprern, die bereits seit einer Woche vor Ort sind, werden ab sofort auch Polen und Tschechen dabei sein, teilte das griechische Ministerium für Bürgerschutz mit. Reporter vor Ort beobachteten ein großes gepanzertes Fahrzeug der österreichischen Polizei.