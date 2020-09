Tränengaseinsatz an griechisch-türkischer Grenze.

Quelle: Giannis Papanikos/AP/dpa

Türkisches Militär soll griechischen Medien zufolge Migranten regelrecht drängen, die Grenze in Richtung EU illegal zu überwinden. Der griechische Staatssender ERT zeigte Videos, auf denen zu sehen ist, wie türkische Soldaten Migranten mit Schlägen und Tritten Richtung griechischer Grenze treiben.



Die Bilder dokumentierten außerdem den Einsatz von Rauchbomben und Tränengas von der türkischen Seite in Richtung griechischer Grenzer. Migranten hätten versucht, den Grenzzaun in Brand zu setzen, hieß es weiter.