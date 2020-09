Wie die Zeitung "Kathimerini" unter Berufung auf den griechischen Generalstab berichtet, sollen am Mittag zudem zwei türkische Kampfjets in geringer Höhe in den griechischen Luftraum über dem Grenzfluss Evros eingedrungen sein. Die Zeitung mutmaßt, dass die Türkei den Konflikt nach zwei Tagen relativer Ruhe wieder anheizen will; am Mittwochmorgen hatte es bereits einen Vorfall auf See vor der griechischen Insel Kos gegeben, bei dem ein türkisches Boot der Küstenwache ein Schnellboot der griechischen Küstenwache mit seinem Bug berührte und an der Reling beschädigte. Verletzt wurde niemand.