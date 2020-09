Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz.

Quelle: Herbert Neubauer/APA/dpa/Archivbild

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat die EU-Staaten vor einer Aufnahme von Flüchtlingen und Migranten an der griechisch-türkischen Grenze gewarnt. Kurz sagte der Funke-Mediengruppe: "Wenn diese Menschen, die teilweise auch gewaltbereit sind, am Ende nach Mitteleuropa durchkommen, wird es nicht bei den 13.000 bleiben."



Jene Migranten hätten keinen Anspruch auf Asyl, so Kurz. Sie würden von Erdogan instrumentalisiert, um Druck auf die EU zu machen. "Dieses Spiel dürfen wir nicht mitspielen."