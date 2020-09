Ein Flüchtlingslager auf Lesbos. Archivbild

Quelle: Angelos Tzortzinis/DPA/dpa

Ein Schiff der griechischen Marine hat die Insel Lesbos erreicht, um Hunderte Migranten an Bord zu nehmen. Die rund 400 Betroffenen, die ab dem 1. März die Ostägäis-Insel von der Türkei aus erreichten, sollen zunächst an Bord bleiben und dann in ein geschlossenes Camp auf dem Festland gebracht werden, sagte ein Offizier der Küstenwache.



Anschließend würden sie in ihre Herkunftsländer ausgewiesen. Auf Lesbos leben derzeit nach Angaben des griechischen Staates mehr als 20.000 Flüchtlinge und Migranten.