In diesem Sommer führen Techniker die letzten Tests an erneuerbaren Ersatzanlagen durch, die noch in diesem Jahr in Betrieb gehen sollen. Das neue System wird es Tilos ermöglichen, ausschließlich mit High-Tech-Akkus zu laufen, die von einer Windkraftanlage und einem Solarpark aufgeladen werden. Die EU-Kommission will das Projekt als Blaupause für andere kleine Inseln nutzen, die nur über eine begrenzte Netzanbindung zum Festland verfügen.