Flüchtlingslager in Griechenland. Archiv/Symbolbild

Quelle: Socrates Baltagiannis/dpa

Der Polizei auf der griechischen Insel Kos ist ein Schlag gegen eine internationale Schleuserbande gelungen. Die zwei Griechen und vier Ausländer sollen im großen Stil per Fähre Migranten vom griechischen Festland nach Kos gebracht haben.



Dort erhielten die Menschen gefälschte Papiere, mit denen sie auf Charterflügen nach Westeuropa reisen konnten. Unter den mutmaßlichen Schleusern sei auch ein griechischer Polizist gewesen, der am Flughafen von Kos arbeitete, so die griechische Polizei.