Tsipras gegen Asyl für Beteiligte am türkischen Putschversuch. Quelle: Thanassis Stavrakis/AP/dpa

Die griechische Regierung will einem türkischen Offizier, der in Griechenland Asyl erhalten hat, den Asylstatus wieder entziehen. Man habe bei der zuständigen Asylbehörde bereits einen entsprechenden Antrag gestellt. Das teilte das Büro von Ministerpräsident Alexis Tsipras mit.



Die Regierung bleibe bei ihrer bisherigen Haltung, hieß es weiter. Tsipras hatte wiederholt öffentlich betont, dass Beteiligte des Putschversuchs in der Türkei in Griechenland nicht willkommen seien.