Ein Mann legt in Gedenken eine rote Nelke nieder.

Quelle: Socrates Baltagiannis/dpa

Zehntausende Menschen haben in Griechenland mit Kundgebungen an den 46. Jahrestag des Studentenaufstandes gegen die einstige griechische Militärdiktatur erinnert. In Athen zogen nach Polizeischätzung mehr als 20.000 Menschen durch das Stadtzentrum. An den Kundgebungen nahm auch Ex-Regierungschef Alexis Tsipras teil, wie Fernsehaufnahmen zeigten.



Am 17. November 1973 verschanzten sich Studenten im Athener Polytechnikum. Das Militär griff mit Gewalt ein und schlug den Aufstand blutig nieder.