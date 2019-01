Am Mittwoch entscheidet sich, ob Alexis Tsipras weiter regiert.

Quelle: Yorgos Karahalis/AP/dpa

Das griechische Parlament wird am späten Mittwochabend entscheiden, ob Alexis Tsipras in Griechenland weiter regiert. Dies teilte das Parlamentspräsidium mit. Die Vertrauensfrage hat Tsipras gestellt, nachdem Verteidigungsminister Panos Kammenos und seine Partei der Unabhängigen Griechen (Anel) die Koalition mit der Regierungspartei Syriza aufgekündigt hatte.



Grund dafür ist ein Kompromiss im Namensstreit mit Mazedonien. Kammenos will den neuen Namen Nord-Mazedonien nicht mittragen.