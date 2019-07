Antoine Griezmann

Quelle: dpa

Der französische Fußball-Weltmeister Antoine Griezmann wechselt nach einem langen Transferpoker von Atletico Madrid zum spanischen Meister FC Barcelona. Das teilten die Katalanen mit, nachdem am Freitagmittag die festgeschriebene Ablösesumme von 120 Millionen Euro bezahlt worden war. Der 28 Jahre alte Offensivspieler unterschrieb einen Fünfjahresvertrag.



Der Kontrakt beinhaltet eine Ausstiegsklausel über 800 Millionen Euro. Der Transfer zog sich in den vergangenen Tagen hin, weil Barcelona die Ablösesumme angeblich in Raten zahlen wollte.