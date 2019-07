Tiere, die sich frei bewegen können, zeigen eine einheitliche Fleischfärbung. Metzgermeisterin Anna Satvary

Einen der mehreren Testeinkäufe nimmt Metzgermeisterin Anna Satvary, die außerdem Fleisch-Sommelière und gelernte Köchin ist, in Augenschein. Auf dem Etikett der verpackten Waren kann sie nur erkennen, dass das Fleisch aus Haltungsform 1 stammt, Stallhaltung. Außerdem findet sie das Siegel "Qualität aus Deutschland" auf der Packung. Dieses Siegel gibt jedoch keine Auskunft über die Herkunft und den Ort der Schlachtung der Schweine, sondern kann lediglich ein Hinweis darauf sein, wo das Fleisch mariniert und abgepackt wurde. Nach Begutachtung der ausgepackten Steaks erscheinen der Metzgermeisterin die Ränder der verpackten Waren zu dunkel und auch die Farbe des Fleisches sei nicht einheitlich rosa, was für Massentierhaltung spricht. "Tiere, die sich frei bewegen können, zeigen eine einheitliche Fleischfärbung", sagt Satvary. Positiv hingegen fallen ihr bei der losen Fleischware die dickeren, von Hand geschnittenen Stücke auf. Auch lagen diese anscheinend nicht so lange in der Marinade. "Das erkannt man nach dem Abkratzen der Marinade an der noch erkennbaren rosa Farbe des Fleisches", so die Sommelière.