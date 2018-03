In der Kategorie "Kinder & Jugend" konnten zwei öffentlich-rechtliche Produktionen punkten. Auf YouTube erscheint das vom ZDF produzierte funk-Format "Germania", in dem Künstler mit Migrationshintergrund über ihr Identitätsgefühl und das Leben zwischen den Kulturen sprechen. Die Jury lobte an dem Format, "dass dabei Multikulturalität in erster Linie als Chance und Bereicherung gezeigt wird". Über den anderen Preis der Kategorie durfte sich der BR mit "5vor12" freuen. In der Serie verbringen fünf Jugendliche mit zwei Trainern mehrere Wochen in einer Hütte abseits der Zivilisation in den Alpen.