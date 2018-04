Der Grimme-Preis wird seit 1964 verliehen. Quelle: Caroline Seidel/dpa

Im westfälischen Marl sind die renommierten Grimme-Preise für deutsche Fernsehsendungen verliehen worden. Im Rahmen einer Gala wurden 71 Einzelpreisträger geehrt, so viele wie noch nie zuvor in der 54-jährigen Geschichte des Grimme-Preises.



Die Ehrungen für besonders gute Fernsehproduktionen gingen unter anderem an das "Neo Magazin Royale" (ZDFneo) für die Folge "Eier aus Stahl - Max Giesinger und die deutsche Industriemusik". Die Preise werden seit 1964 vom Grimme-Institut verliehen.