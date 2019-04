Das Uhren-Geschenk aus der Ukraine hat den ehemaligen DFB-Präsident Reinhard Grindel auch noch seine letzten Spitzenämter im Fußball gekostet. Acht Tage nach dem Rückzug vom nationalen Spitzenposten ist er auch von seinen internationalen Positionen bei den Verbänden UEFA und FIFA zurückgetreten. "Die öffentliche Berichterstattung hat jedes Maß verloren", begründete der 57-jährige gebürtige Hamburger in einer persönlichen Erklärung am Mittwoch diesen Schritt. "Ich habe in einem Brief an UEFA-Präsident Aleksander Ceferin meinen Rücktritt als UEFA-Vizepräsident und als Mitglied des FIFA-Rats erklärt."