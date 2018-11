Man fühlt mit den Tieren, es ist einfach ein echt trauriges Ereignis. Ren Leppens, Naturschützer

Nur rund 375 Einwohner zählt Steward Island, ein der Südinsel Neuseelands vorgelagertes Eiland, das auch Rakiura genannt wird. Entdeckt wurden die Grindwale in Mason's Bay, rund 35 Kilometer von der größten Gemeinde Oban. "Man fühlt mit den Tieren, es ist einfach ein echt trauriges Ereignis", sagte Ren Leppens vom Amt für Naturschutz in Rakiura. "So etwas will man nicht sehen." Man wünsche sich einen besseren Einblick in die Strandungen von Walen, damit man eingreifen könne.