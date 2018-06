Unternehmen bieten häufig Grippeschutzimpfungen an. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Arbeitnehmer können nicht auf Schmerzensgeld vom Arbeitgeber hoffen, wenn sie gesundheitliche Folgeschäden durch eine Grippeschutzimpfung von Betriebsärzten erleiden. Das entschied das Bundesarbeitsgericht in Erfurt in einem Fall aus Baden-Württemberg.



Die Klägerin - eine ehemalige Verwaltungsangestellte aus Freiburg - scheiterte damit auch in der höchsten Instanz. Sie hatte wegen Bewegungseinschränkungen ihrer Halswirbelsäule Schadenersatz in Höhe von etwa 150.000 Euro verlangt.