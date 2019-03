Grönemeyer sah sich falschen Beschuldigungen ausgesetzt.

Quelle: Carsten Rehder/dpa

Im Prozess um falsche Beschuldigungen gegen Herbert Grönemeyer hat das Landgericht Köln zwei Pressefotografen zu einjährigen Bewährungsstrafen verurteilt. Nach Überzeugung der Kammer hatten die beiden Angeklagten den Sänger bei einer Begegnung am Flughafen Köln/Bonn in eine Falle gelockt.



"Es war von vornherein ihr Ziel, ihn zu provozieren und dann seine wütende Reaktion zu filmen", so Richter Achim Hengstenberg. Die Fotografen hatten behauptet, der Sänger habe sie angegriffen und verletzt.