Trump hatte für den gewünschten Kauf des autonomen dänischen Außengebiets "strategische Interessen" angeführt. Zugleich versicherte er zunächst, das Thema haben für seine Regierung keine Priorität. Er sehe das eher als großen Immobiliendeal. Anfang der Woche postete er ein Bild von einem glitzernden Trump-Tower-Wolkenkratzer, der über einem Dorf auf Grönland aufragt. Dazu schrieb der frühere Immobilienmogul scherzhaft: "Ich verspreche, das Grönland nicht anzutun!"



Die Regierungen in Dänemark und Grönland reagierten befremdet und lehnten das Ansinnen wiederholt ab. Frederiksen sprach von einer "absurden Diskussion". Diesen Ausdruck nahm Trump ihr übel. "So redet man nicht mit den Vereinigten Staaten", sagte er, zumindest nicht so lange er Präsident sei. Noch in seiner Absage via Twitter hatte er Ministerpräsidentin Frederiksen ausdrücklich für ihre Direktheit in der Grönlandfrage gelobt. Denn dadurch habe sie den USA und Dänemark eine Menge Kosten und Aufwand erspart, die bei seiner Anreise angefallen wären. "Ich danke ihr dafür", schrieb er da noch.