Das Logo von Mercedes-Benz. Archivbild Quelle: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Mit neuer Struktur, selbstständigen Sparten und Jobgarantien für alle Mitarbeiter in Deutschland formiert sich der Autobauer Daimler angesichts des Wandels in der Branche neu. Für Autos und Vans soll es von 2020 an die Mercedes-Benz AG geben, wie der Stuttgarter Konzern mitteilte.



Bei der Daimler Truck AG wird das Geschäft mit Lastwagen und Bussen zusammengefasst. Die Finanzdienstleistungssparte wird als "Daimler Mobility AG" zur dritten Säule, die rechtlich eigenständig ist.