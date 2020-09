Der «Lauf gegen die Diktatur».

Quelle: Gemunu Amarasinghe/AP/dpa

Protest gegen die thailändische Regierung als Sport: Tausende nahmen in Bangkok am "Lauf gegen die Diktatur" teil. Nach Veranstalterangaben kamen über 13.000 Läufer. Sie forderten den Rücktritt von Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha.



Die Läufer trugen T-Shirts mit Sprüchen wie: "Jeder Tropfen Schweiß ist für die Zukunft Thailands" und "Es ist schwieriger den Onkel loszuwerden als Körperfett". Prayuts Spitzname ist "Onkel Tu". Es war die größte politische Demonstration in Thailand seit Jahren.