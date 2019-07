Waldbrand-Statistik: 2018 größte Fläche seit 26 Jahren verbrannt.

Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Bei Waldbränden in Deutschland ist im vergangenen Jahr eine Gesamtfläche von umgerechnet gut 3.290 Fußballfeldern verbrannt. Mit knapp 2.350 Hektar sei das die größte Fläche seit 26 Jahren, teilte die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung in Bonn mit.



Insgesamt gab es 2018 demnach rund 1.700 Waldbrände, die höchste Zahl seit 15 Jahren. Zurückzuführen sei dies auf den sehr trockenen Sommer. Mehr als die Hälfte der Brände ereigneten sich in den Monaten Juli und August.