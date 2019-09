Britische Regierungsbeamte an einem Flughafen in Mexiko.

Quelle: Victor Ruiz/AP/dpa

Nach der Pleite des Touristikkonzerns Thomas Cook hat Großbritannien mit der größten Rückholaktion seit dem Zweiten Weltkrieg begonnen. Wie die Luftfahrtbehörde CAA mitteilte, wurden am Montag 14.700 Urlauber der insgesamt 150.000 gestrandeten britischen Urlauber zurück nach Großbritannien geflogen.



Die Behörde hoffe darauf, am Dienstag weitere 16.500 Menschen zurückholen zu können. Die Pleite des britischen Touristikkonzerns Thomas Cook hatte am Montag insgesamt rund 600.000 Menschen mitten im Urlaub getroffen.