2017 veranstaltete die NATO in Litauen ein Manöver. Archivbild Quelle: Mindaugas Kulbis/AP/dpa

Das in vier Wochen beginnende NATO-Manöver "Trident Juncture 2018" soll das größte des Bündnisses seit dem Ende des Kalten Krieges werden. Demnach werden an der Übung in Norwegen vom 25. Oktober bis zum 23. November mehr als 44.000 Soldaten teilnehmen - allein rund 10.000 von der Bundeswehr.



Bei der Übung soll ein sogenannter Bündnisfall trainiert werden. Auslöser für die Planung eines solchen Großmanövers war demnach die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland im Jahr 2014.