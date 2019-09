In diesen Elektromotoren wurden die Drogen entdeckt.

Quelle: Nz Customs/NZ CUSTOMS/dpa

Es ist der bislang größte Fund der Droge Crystal Meth in Neuseeland: Der Zoll in Auckland hat fast eine halbe Tonne des Rauschmittels entdeckt - versteckt in einer Lieferung von Elektromotoren.



Der Zoll beschlagte nach eigenen Angaben 469 Kilogramm Methamphetamin. Diese hätten der organisierten Kriminalität Einnahmen in Höhe von umgerechnet rund 136 Millionen Euro gebracht. Die Menge hätte den "nationalen Konsum" für rund sechs Monate gedeckt, so der Zoll. Zwei Kanadier und ein Neuseeländer wurden festgenommen.