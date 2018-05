CSU-Chef Horst Seehofer erwartet keine einfachen Gespräche. Quelle: Gregor Fischer/dpa

CSU-Chef Horst Seehofer hat unmittelbar vor Beginn der Koalitionsverhandlungen von Union und SPD den Willen seiner Partei unterstrichen, zu einem erfolgreichen Abschluss zu kommen. Allerdings seien die Gespräche nach dem SPD-Parteitag vom vergangenen Sonntag nicht leichter geworden, sagte Seehofer in Berlin.



Die SPD will in den Koalitionsverhandlungen auf Nachbesserungen dringen, etwa bei der Krankenversicherung oder bei sachgrundlos befristeten Arbeitsverträgen.