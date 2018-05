Abstimmungsbriefe sind im Willy-Brandt-Haus in Berlin angekommen. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die Auszählung des SPD-Mitgliederentscheids kann beginnen: Der Post-Lastwagen mit den Abstimmungsbriefen ist am Willy-Brandt-Haus in Berlin eingetroffen. Nach dem Öffnen mit Hilfe von zwei Hochleistungsschlitzmaschinen, die 20.000 Briefe pro Stunde öffnen können, sollte am Abend die Auszählung durch rund 120 Parteimitglieder beginnen.



Das Ergebnis des Entscheids, von dem abhängt, ob eine neue Regierung bekommt, soll am Sonntagmorgen gegen 09.00 Uhr in der SPD-Zentrale verkündet werden.